LIVE | Periodetitel op het spel in Tilburg: kan PEC Zwolle, een week na de 13-0, opnieuw feestvieren?

Stalen damwanden van 1,8 kilometer in het Zwarte Water: Rijkswater­staat is enthousi­ast, maar dat is niet iedereen

Een unieke zaak in de rechtbank vandaag. Daar stonden Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat lijnrecht tegenover elkaar. De inzet? Damwanden van in totaal 1,8 kilometer lang in rivier het Zwarte Water. ,,Dit werkt juist averechts.’’