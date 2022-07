LIVE | Veluwe een van de heetste plekken • Kermis later open en weekmarkt afgelast

HitteblogTwee jaar geleden sneuvelde het hitterecord in Nederland, met een zinderende 40,7 graden in Brabant. Of het zo heet gaat worden, moet nog blijken. Maar dàt het zweten wordt vandaag, is zonneklaar. In dit hitteblog volgen we alle ontwikkelingen, nieuwtjes, weetjes en gebeurtenissen rond de hitte van vandaag. Zet de waterflessen maar klaar en de ventilator op standje 10, daar gaan we!