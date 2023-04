LIVE | Vermoeidheid slaat toe bij TKA, Rohda Raalte verslaat koploper en WSV blameert zich tegen hekkensluiter Berghem Sport

waterpolo zwolle Waterpo­loërs Deltasteur verslikken zich onverwacht in Nunspeet

Na de winst van vorige week in Nunspeet ging Deltasteur in eigen bad verrassend onderuit tegen de Veluwenaren, die verdiend op 10-12 finishten. In diezelfde derde divisie C boekte De Reest een dikke driepunter bij VKC’03. Het werd maar liefst 5-17. Twee niveaus hoger kwam SWOL 1894 uit op 14-15 bij hekkensluiter Brandenburg, waardoor de focus met een gerust hart richting finale ManMeer!-Cup kan worden gelegd.