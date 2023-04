LIVE | Verzekert ongewijzigd PEC zich vanavond al van promotie tegen FC Eindhoven?

met video Dit was de looproute van vrouw (70) die zwaar werd mishandeld in Zwolle: ‘Ze heeft er heel veel last van’

De 70-jarige vrouw die zondagochtend vroeg in Zwolle zwaar mishandeld en mogelijk ook seksueel misbruikt werd, maakt wel vaker in alle vroegte een ommetje door de buurt waar ze woont. Ze was op de ochtend van de aanval al vóór zes uur op pad gegaan.