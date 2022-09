Luc (15) uit Zwolle staat plots naast idool op podium, dan begint hij te zingen: ‘Hij blies de zaal omver’

Politie zoekt man die twee jonge vrouwen onzedelijk heeft betast in Zwolle

De politie in Zwolle is op zoek naar een man die in 2019 en 2021 twee jonge vrouwen onzedelijk heeft betast in Zwolle. Met een oproep aan getuigen en de mogelijke verdachte via social media hopen ze dat de man zich meldt voordat ze hem herkenbaar in beelden brengen.

9 september