Luister | Afvaldump blokkeert snelweg • Hoge boete dreigt voor dronken deelscooterrijder

Vandalen richten ravage aan bij zorginstel­ling in Zwolle, duizenden euro's schade: ‘Echt een puinhoop’

Het is met recht een ravage te noemen. Brandblussers die helemaal zijn leeggespoten, spullen die van muren zijn getrokken en een rolstoel die kapot op zijn kant ligt. Dit weekend hebben vandalen flink huisgehouden bij De Vrijheid in Zwolle-Zuid, een dagbestedingsopvang voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel van Interakt Contour. ,,De impact is heel groot.”

25 juli