Luister | Boze boeren met mestkar bij gemeentehuis Deventer • Drie auto’s klappen op elkaar in Zwolle

met video Buitenland­se kinderen leren in Zwolse school over klimaatver­an­de­ring: ‘Ze hebben soms wel heimwee’

Duitse, Italiaanse en Spaanse kinderen huppelen deze week door de gangen van de Koningin Emma School in Zwolle. Ze leren over hun ecologische voetafdruk en klimaatverandering. Allemaal in het kader van een ‘internationaliseringsproject’. ‘Juf, dit is het beste dat ik ooit gedaan heb!’

21 juni