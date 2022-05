Luister | Crisis bij Ter Apel • Auto ramt politiewagen op A28

MET VIDEO Betalen voor be­kers en ouderen ontbreken: dit is er anders bij het Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel in Zwolle

Na twee jaar afwezigheid keert het gratis toegankelijke Bevrijdingsfestival Overijssel terug in Park de Wezenlanden in Zwolle. Er zijn vandaag net als bij eerdere edities optredens van artiesten op verschillende podia, maar veel is ook anders. Zo is er aandacht voor de oorlog in Oekraïne en betaal je 1,50 euro voor een drinkbeker. Een overzicht met verschillende aandachtspunten.

5 mei