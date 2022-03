Luister | Deventer heeft miljoenen over en Nederland haalt 106 miljoen euro op voor Oekraïne

Video Alisa (22) kijkt vanuit Zwolle met verdriet naar oorlog in Oekraïne: ‘Hoop dat ik mag blijven’

De Russische Alisa (22) studeert nog maar net een maand in Zwolle, maar verkeert sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ineens in onzekerheid over haar verblijf in Nederland. Ze ziet het bloedvergieten met lede ogen aan: ,,Poetin en de regering geven niet om mensenlevens.”

10:25