Luister | Jonge wolvin doodgereden op snelweg • Meer klachten over gedrag Zutphense wethouder

Lading ‘kleding’ bleek flinke voorraad zwaar illegaal vuurwerk; cel dreigt voor Zwols echtpaar

Een echtpaar uit Zwolle was er beduusd van toen de douane midden in de nacht van 3 december 2020 bij De Lutte in de propvolle laadruimte van hun busje dozen met een enorme hoeveelheid professioneel illegaal vuurwerk aantrof: een kleine 2000 kilo. Het stel zei niet beter te weten dat dan het met een partij kleding onderweg was van Duitsland naar Nederland. Een spoedklusje voor een persoon, van wie ze de naam niet bekend wilden maken.

2 juni