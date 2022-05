Luister | Komst asielzoekers beroert Zwolse wijk • Koe veroorzaakt chemische reactie

Coalitieon­der­han­de­lin­gen Zwolle: informa­teur Slob verwacht woensdag witte rook

De formatie in Zwolle is in de afrondende fase. Informateur Arie Slob verwacht woensdag witte rook. Winnaars van de verkiezingen ChristenUnie en GroenLinks zijn al sind sbegin april in gesprek met D66 en CDA. Afgelopen week hebben zij gesproken over de portefeuilleverdeling van wethouders.

20 mei