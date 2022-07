Luister | OM verdenkt Veysel Ü van dubbele moord McDonald’s • Moeder van Jouke gaat aangifte doen

Op de Ambelt in Zwolle heerste een angstcul­tuur: geen reden voor onderzoek naar misstanden

Er komt geen onderzoek naar de vroegere misstanden op school voor speciaal onderwijs de Ambelt in Zwolle. Het blijft bij excuses voor de slachtoffers, voor vernedering, geweld en misbruik. Huidig directeur Aernoud Hoogendijk erkent dat er in de vorige eeuw sprake is geweest van een angstcultuur.

