Luister | Teststraten blijven nog (even) open • Op de fiets naar werk? Als de baas maar betaalt!

Dit viaduct in Zwolle krijgt kleurrijke muurschil­de­ring: ‘Het wordt vrolijker en veiliger’

Er komt een kleurrijke muurschildering in de tunnel onder het viaduct van de A28/Bergkloosterweg. Het Zwolse college van B&W heeft ingestemd met een ontwerp van kunstenares Lonneke van Zutphen. Het kunstwerk is ontworpen in overleg met de buurt.

11 april