Luister | Wie tipte de politie over Ercan? En: leerlingenvervoer oorzaak van veel stress

Zangers en musici staan te trappelen, maar komt het publiek wel terug? ‘Dit is wel schrikken’

Amateurmusici moeten moeten flink aan de bak om het publiek voor zich terug te winnen. Twee jaar waren er nauwelijks optredens en dat laat zijn sporen na. In de Plantagekerk in Zwolle is de zaal slechts voor de helft gevuld, maar dat mag de pret niet drukken. ,,Het is toch geweldig om hier weer te zijn?”

20 maart