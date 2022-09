Luister | Woede en verbazing over bouwplannen Lochem • Flinke schade door uitslaande woningbrand in Apeldoorn

Hoe Zwolle met flexwonin­gen en garage­boxen het huizente­kort wil oplossen: ‘Niet te snel bouwen’

Honderden flexwoningen en het ombouwen van garageboxen ziet Zwolle als mogelijke snelle oplossing voor het woningtekort. Drie jaar op rij haalt Zwolle het bouwdoel van duizend huizen niet, maar de woningwethouders zijn niet in paniek. ,,Over een paar jaar maken we een inhaalslag. Kwaliteit vinden we belangrijk, naast snelheid.”

