Luister | Woningbouw Zwolle verhinderd • Patiënten klagen over huisartspraktijken

Aan tafel bij... Kerstver­sie­ring kopen in de Action moeilijk voor vluchte­ling in Zwolle: ‘Het doet te veel aan thuis denken’

Valentyna Lazebna (41) woont met haar zoons Sacha (13) en Leonid (17) op de zolder van de boerderij van Klaas en Ineke Schoonenboom in Zwolle. Ze waren een van de eerste vluchtelingen die op 10 maart aankwamen. Aan tafel vertelt het gezin over zijn jaar in Nederland.

29 december