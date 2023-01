Man (26) raast met 172 km/u door druk verkeer bij Zwolle: politie krijgt hem bijna niet te pakken

Interakt­Con­tour opent inschrij­ving voor 105 appartemen­ten De Koppels in Zwolle

De inschrijving voor appartementen in de nieuwe woonlocatie de Koppels van InteraktContour aan de Zijpe in Zwolle is geopend. Van de 105 appartementen zijn er 25 bestemd voor nieuwe cliënten.

16 januari