Man (40) moet huis in Zwolle uit om 's nachts stofzuigen: ‘Ernstige en langdurige overlast’

Van wieg tot graf Wilde je ruzie met Jan krijgen, dan moest je goed je best doen: ‘Of het om officier of soldaat ging, dat maakte hem niet uit’

Sport is de rode lijn in het leven van Zwollenaar Jan van Eijk (88). Hij is sporter, trainer, voorzitter bij sportclubs. Als rijksgecommiteerde houdt hij toezicht bij sporten die onder NOC*NSF vallen. Hij is bestuurder bij de Nederlandse Invaliden Sportbond. En Van Eijk is tot het laatst, werkelijk tot de laatste noot, militair.