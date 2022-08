Man (61) biedt 13-jarige uit Zwolle tientje voor seks en stuurt naaktfoto’s van zichzelf: ‘U wist heel goed dat u fout zat’

In een van de berichten, alle op 11 oktober vorig jaar gestuurd, vroeg M.H. het meisje of ze 18 jaar oud was. Hij schreef ook dat hij hoopte dat ze niet bij de politie werkte. ‘U wist dus heel goed dat u fout zat’, zegt de officier van justitie in Zwolle, waar H. terecht staat voor een poging tot verleiding en sturen van naaktfoto’s aan een minderjarige. Zijn opsporing was niet moeilijk, want hij noemde zijn naam, adres, telefoonnummer en meer details.