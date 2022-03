Man denkt handig te zijn in Zwolle met verkoop van overschot aan bouwmateriaal: ‘Ik ben altijd wel een boefje geweest’

Honderden nieuwe woningen vlak bij binnenstad van Zwolle gaan er komen (maar later dan gepland)

De kogel is door de kerk: de gemeenteraad van Zwolle is akkoord met het plan voor sloop van de flats in Weezenlanden-Noord en nieuwbouw van ongeveer 500 woningen. De sloop vlak bij de Zwolse binnenstad begint iets later dan gepland. ,,Voor zo’n project als dit is dat helemaal niet gek”, zegt conceptontwikkelaar Niek Broeze.

19:45