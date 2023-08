Man en vrouw willen af van contactverbod na huiselijk geweld: ‘Ze zijn verliefd’

Update Job (91) uit Zwolle ligt bijna een hele dag in het water, totdat speurhond Mia hem vindt: 'Het was verschrik­ke­lijk’

Grote zorgen bij de familie van de 91-jarige Job Renssen uit Zwolle. De hoogbejaarde man is slecht ter been en verdwijnt zaterdagavond. Van Renssen ontbreekt bijna een dag lang ieder spoor, totdat speurhond Mia iets opmerkt. Wonder boven wonder loopt het goed af: ,,Ik moet meer gaan handelen naar mijn leeftijd.’’