Man houdt zich niet aan bijzondere voorwaarden, maar hoeft tóch niet terug de cel in

Na de scooters, nu ook de fietsen: Go Sharing zegt Zwolle (voorlopig) vaarwel

Ze verloren al het ‘recht’ om hun felgroene deelscooters aan te bieden in Zwolle, maar nu haalt Go Sharing zelf ook zijn 150 deelfietsen weg uit de stad. Het is onderdeel van een rigoureus landelijk besluit om te stoppen in 32 van de 45 gemeentes waar het jonge bedrijf actief is.

4 november