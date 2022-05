Man met gestolen bakfiets komt met bijzondere verklaring: ‘Ze heeft bijna drie keer mijn auto ondergekotst!’

Stichting Straatboer maakt samen met bewoners de buurt groener: eerste tien tuinen klaar

Stenen eruit, deelplanten erin. Met dat motto is Stichting Straatboer uit Zwolle samen met Woningstichting SWZ een pilot gestart in de Pierik. Buurtbewoners kregen een uitnodiging om hun tuin groener te maken, door stenen te vervangen voor een groene border in de voortuin.

27 mei