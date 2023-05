Man met scootmobiel bij Zwolle de sloot in: ‘Omstanders verrichtten heldendaad’

Geldflaters Hanna wilde collega helpen: ‘Omdat ik het kon betalen, bood ik aan haar ticket te kopen’

Hanna de Bruin (37) gaf een festivalkaartje van 220 euro aan een collega, maar kreeg spijt. Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.