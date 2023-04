Man opgepakt voor heftig incident met 70-jarige vrouw naast A28 in Zwolle

YouTuber klimt ongezekerd in hoge stadion­mast van PEC Zwolle, club ontstemd: ‘Dit is levensge­vaar­lijk’

PEC Zwolle is verbolgen over een actie van StukTV. De drie mannen achter het YouTube-kanaal wisten het stadion binnen te dringen en op het stadiondak te komen, waarna Thomas van der Vlugt ongezekerd via een dunne trap in de tientallen meters hoge stadionmast klom. ‘Dat het een levensgevaarlijke actie is geweest moge duidelijk zijn.’