Man overlijdt bij aanrijding op spoor bij ’t Harde

met updateEen man is dinsdagmorgen overleden bij een aanrijding met een trein bij ’t Harde. Dat gebeurde bij een spoorwegovergang. Waar de politie eerst nog in het duister tastte over wie de man is, is dat nu inmiddels bij hen bekend. ‘Omdat het niet gaat om een misdrijf zijn we terughoudend met het delen van informatie.’