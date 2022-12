Man probeert stiekem kerstboom mee te nemen in Zwolle: ‘Het paste net in de fietstas’

Deze specifieke kerstboom is één van de velen die als versiering in de binnenstad staan. De dief dacht gisteravond het boompje ongemerkt mee te nemen vanaf de Nieuwe Markt. Agenten hebben de man gevolgd tot aan de Diezerpoortenplas. Daar is hij aangesproken en werd hem verzocht de boom terug te zetten. ‘Het paste net in de fietstas’, zo luidde een reactie van de dader.

Even later was het weer raak. Opnieuw probeerde een fietser een kerstboom mee te nemen. ‘Wij keken van een afstandje mee waarna de vrouw met ons begon te sparren over de afhandeling’, meldt de politie Zwolle. Omdat ze geen geloofwaardig verhaal had, is een proces-verbaal opgemaakt.