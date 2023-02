Man stofzuigt urenlang middenin de nacht en drijft buren tot wanhoop: ‘Ik word gediscrimineerd’

indebuurt.nl Dit komt er in het al jaren leegstaan­de pand in winkelcen­trum Holten­broek

Jarenlang stond het pand in het winkelcentrum van Holtenbroek leeg, maar nu is er een nieuwe huurder gevonden. Het pand aan Bachplein 19 in Zwolle wordt binnenkort omgetoverd tot een nieuwe horecazaak.

7 februari