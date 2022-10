Man uit Zwolle (22) neergestoken bij verkeersruzie Ceintuurbaan: 30-jarige plaatsgenoot in cel

Met videoBij een verkeersruzie op de Ceintuurbaan in Zwolle zondagavond is een 22-jarige Zwollenaar neergestoken. Een 30-jarige plaatsgenoot is snel daarna aangehouden en zit een dag later nog vast, meldt de politie. De neergestoken man had een hoofdwond en is door een ambulance opgehaald bij het iets verderop gelegen foodcourt.

Verschillende getuigen bij het La Place-restaurant op het foodcourt aan de Oude Meppelerweg zagen zondagavond een man met een bloedend hoofd en met bloed op zijn handen lopen. Veel was er nog onduidelijk nadat er iets na 19.00 uur bij de hulpdiensten meldingen binnenkwamen van een steekpartij bij La Place en een aanrijding met letsel bij de naastgelegen Burger King.

Volledig scherm De politie heeft zondagavond aan de Ceintuurbaan urenlang drie rijstroken afgesloten vanwege onderzoek naar het steekincident. © Stefan Verkerk

Voor stoplichten

Een dag later blijkt dat er een kilometer verderop op de Ceintuurbaan een verkeersruzie is ontstaan, waarna een 22-jarige man uit Zwolle op de weg voor de stoplichten naast het stadion van PEC Zwolle gestoken is. Deze man stapte na het incident iets verderop op de parkeerplaats van het foodcourt uit een auto. Getuigen zagen toen dat de man gewond was aan zijn hoofd.

Ronald Bakker, officier van dienst van de politie, liet ter plaatse weten dat het slachtoffer aanspreekbaar was. Snel na het steekincident werd hij door een ambulance naar het Isala-ziekenhuis gebracht, dat ook aan de Ceintuurbaan gevestigd is. Over zijn huidige toestand wil de politie verder ‘vanwege zijn privacy’ niks melden.

Woning doorzocht

Een 30-jarige man die eveneens uit Zwolle komt is kort na het steekincident opgepakt. Hij zit daags na het steekincident nog vast. De woning van de verdachte is doorzocht. ‘Vanwege herleidbaarheid delen we verder niet waar dat is’, meldt politiewoordvoerder Jop Heinen, die verder nog laat weten dat de aanleiding en omstandigheden verder worden onderzocht. ‘Dat is ook de reden van de inbeslagname van beide voertuigen.’

De politie meldt nog niet alle vragen over het incident te kunnen beantwoorden. ‘Juist omdat er ook vragen zijn die wij onszelf stellen en we die aan het onderzoeken zijn.’ Verschillende politieauto’s waren net na het incident te vinden bij het foodcourt, net als op de kruising een kilometer verderop bij het PEC Zwolle-stadion. Daar werden drie rijstroken afgesloten in verband met het onderzoek naar de gebeurtenissen.

Getuigen

De politie is nog op zoek naar getuigen die iets gezien hebben omstreeks 19.00 uur bij de Ceintuurbaan. Ook roept de politie mensen op camerabeelden, bijvoorbeeld van een dashcam, met hen te delen.

Volledig scherm Er was veel politie op de been bij het La Place restaurant bij afslag Zwolle-Noord, waar de gewonde man uit de auto stapte. © Stefan Verkerk

