Poll Afvalzak weggooien in Zwolle? Dat kost straks 1,70 euro

Wie alles argeloos bij het restafval mikt, moet straks diep in de buidel tasten. Een zak restafval weggooien in Zwolle gaat namelijk straks 1,70 euro per keer kosten. Zwolle wil hiermee afvalscheiding bevorderen. Het is één van de onderdelen van het omstreden afvalplan, dat in 2023 ingaat.

8 september