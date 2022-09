Man verdacht van vastpakken kind in Zwolle spoorloos: politie zoekt getuigen

Zwollenaar (18) heeft 300 euro schuld en besluit een pizzeria te overvallen: ‘Mijn maat vond het een stom plan’

Hij raakte in paniek omdat hij 300 euro schuld had. En dus besloot de door zijn vader op straat gezette Zwollenaar (18) met een vriend in februari dit jaar een pizzeria in de Zwolse wijk Holtenbroek te overvallen. ,,Ik zag geen andere uitweg.’’

1 september