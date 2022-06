Man vindt aanklacht over mishandeling in Zwolle overdreven: ‘Ze maken van een dopje een olifant’

Het was noodweer, op noodweer, op noodweer. De ene bui was nog niet weg of de andere stond al weer te trappelen om zijn werk te doen. Ja, Peru liet zich van zijn beste kant zien. Met de capuchons op hadden we grachtjes om de tenten gegraven, zodat we de boel binnen droog konden houden. Die nacht kotste ik, door de hoogteziekte, de brokjes in de gracht.