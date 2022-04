Massale belangstelling voor uitvaart vermoorde broers Zwolle

VIDEO Publiek klapt voor overleden broers tijdens IJsselder­by

Een oorverdovend applaus vult het MAC³PARK stadion in de dertiende minuut van de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. Het is een eerbetoon aan de broers Torunlar die afgelopen week om het leven werden gebracht in de McDonalds in Zwolle.

13:09