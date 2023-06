Max (27) wacht al jaren, zal hij ooit een huis krijgen in 'zijn' Wijthmen? 'Sommigen gaan het niet eens proberen’

Deelscoo­ters en -fietsen krijgen vaste parkeer­plek bij station Zwolle (en dit is waarom dat nodig is)

Twee parkeerplekken aan de Oosterlaan, pal voor het station in Zwolle, worden na de zomer gereserveerd voor deelfietsen en deelscooters. 450 tweewielers rijden nu een jaar rond in Zwolle. Vijf vragen en antwoorden over overlast, parkeren en verrommeling.