Max en Sophie wensen 'gezond oud worden' en 'goede seks', maar Geoffrey is minder blij met hun wensballon

Eten zoals in de Hanzetijd, varken aan het spit en een ketel boven een vuurtje

Oerbrood, een visje uit het Zwarte Water, een varken aan het spit en purkel van rundvlees met groente, gemaakt in een hangketel boven het vuur. Dat moeten zo ongeveer de mensen hebben gegeten in de tijd van de Hanze. Vrijdag en zaterdag staan in Hasselt deze gerechten weer op het menu, tijdens de Hanze Spijs.