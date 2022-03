Max Verstappen spelen bij de verkiezingen? Zwolle lokt jongeren naar stembus met gratis karten

Zwolle jast 3451 pagina’s door laatste raadsverga­de­ring: ‘Klap in het gezicht van inwoners’

In één vergadering jast de gemeenteraad van Zwolle er maandag 3451 pagina’s aan besluitstukken doorheen. In de allerlaatste bijeenkomst van de huidige raad wordt beslist over onder meer winkelcentrum Stadshagen, 500 huizen in Weezenlanden-Noord en bestemmingsplan Wijthmenerplas. ,,Te veel, dit is een aanfluiting voor de democratie.’’ Is dat zo?

2 maart