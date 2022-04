Meander Bigband uit Zwolle kan ‘eindelijk’ weer op reis

De Meander Bigband, de schoolbigband van het gelijknamige college in Zwolle, gaat morgen weer op tour. De muzikanten van het Meander College vertrekken vrijdag per bus naar Denemarken, voor een aantal ‘spetterende optredens', zoals ze het zelf omschrijven in een persbericht.