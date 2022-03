Meer vrouwen in onze gemeenteraden dankzij voorkeurstemmen: ‘Het is tijd voor verandering’

Supporters GA Eagles hangen opvallend spandoek aan Peperbus in Zwolle: ‘Als laatste naar boven, als eerste weer terug’

De Zwolse Peperbus is vanmiddag voor zeker een half uur ‘besmeurd’. Althans, zo zullen veel Blauwvingers er in ieder geval over denken: meterslange spandoeken zijn gehangen aan de toren, met daarop onder meer de tekst ‘Fuck 038' en een opgestoken middelvinger. Met de IJsselderby over ruim een week lijkt de afzender wel duidelijk.

25 maart