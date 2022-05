Megadrukte op Bevrijdingsfestival Overijssel heeft ook keerzijde: ‘Drie kwartier op drankje wachten is zonde’

met Video Bonny en Clyde mogen altijd blijven in Zwols Dieren­asiel: ‘Die maak je niet af omdat nergens plek is’

Als pups grepen Bonny en Clyde kippen en konijnen in Vilsteren, later deden ze dat ook in de Achterhoek. Met wolf en windhond in de genen blijkt het lastig een geschikt baasje te vinden en daarom krijgen ze permanent onderdak in het Zwols Dierenasiel waar ze nu jaren zijn.

