Meppel mooier met muurschildering ‘uit Zwolle’? Stichting wil er werk van maken

Waarom deze 4 'doodnorma­le' Zwollena­ren op elke verjaardag op de foto moesten

Aangenaam: Riny, Han, Dorothee en Elly Kiffers. Op het eerste gezicht drie doodnormale zussen en één broer, zou je denken. Maar niets is minder waar. Het viertal was vanaf 1943 een ware sensatie én werd op elke verjaardag gefotografeerd. Totdat de familie het 21 jaar later meer dan beu was.