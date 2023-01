Mestkwestie is nog niet voorbij, MOB vraagt Overijssel: ga niet gissen met grijstinten op oude foto’s

Wie zich in horeca Zwolle misdraagt, komt straks geen kroeg meer binnen: controle­sys­teem ligt klaar

Wie stennis schopt in de Zwolse horeca, komt binnenkort geen kroeg in de stad nog binnen. Na veel vertraging lijkt het digitale systeem waarin raddraaiers geregistreerd worden, dit voorjaar live te gaan. „Vroeger had je zo een man of dertig op zo’n lijst staan.”

21 januari