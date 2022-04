Met deze brief wilde ‘moordenaar van Henk Wolters’ ons op een dwaalspoor zetten, vermoedt justitie

Tiendui­zend meldingen van geweld in jeugdzorg, ook over speciale school de Ambelt in Zwolle

Bij het landelijk schadefonds voor geweld in de jeugdzorg zijn in ruim een jaar tijd 10.000 aanvragen gedaan door slachtoffers. Dat zijn er veel meer dan verwacht. Ook oud-leerlingen van school de Ambelt in Zwolle, waar in het verleden kinderen mishandeld, vernederd en misbruikt werden, hebben zich gemeld.

16 april