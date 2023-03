Met elektrische machines kan aannemer fietspad tussen Genemuiden en Zwolle toch aanleggen

Zwolle grijpt naast Italiaanse beelden Van der Capellen, maar eert hem toch: ‘Moet gaan leven’

Hij moet een gezicht krijgen. Geëerd worden. De langdurige pogingen om de beeldengroep rond de Zwolse politicus Joan Derk van der Capellen tot den Pol naar ‘zijn stad’ te halen, krijgen een nieuwe wending. Stadmuseum ANNO wil zijn verhaal vertellen, ook al komen er geen beelden van de politicus naar Zwolle. Maar hoe? ,,We willen in gesprek gaan met inwoners over de invulling.”