Met het pontje, exposities en het panoramadak: 5 x leuke uittips in Zwolle

Eindelijk zicht op bouw veelbespro­ken clubhuis Heinose tennisclub, wantrouwen is weggemas­seerd

De veelbesproken clubhuiskwestie van Tennisvereniging Heino had binnen een paar weken opgelost moeten zijn, maar groeide toch nog uit tot een slepend probleem van zo’n anderhalf jaar. Volgens voorzitter Frans Maas is nu een oplossing in zicht voor het veelbesproken clubhuis van de Tennisvereniging Heino (TVH). De tekeningen liggen klaar en er is een aannemer gevonden. ,,We snappen de angst bij organisaties. Zij willen honderd procent zekerheid hebben.’’