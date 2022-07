Met Kraanbolwerk kreeg Zwolle trendy wijkje bij stadscentrum: ‘Ik hoef hier niet meer weg’

,,Welkom’’, grijnst Jannemiek Trooster als ze haar voordeur van haar appartement openzwaait. Een blik in haar woonkamer zegt genoeg over haar enthousiasme als we vragen of we even binnen mogen kijken. Ze heeft misschien wel het mooiste uitzicht van de stad. De ramen tonen een fantastische blik op de Peperbus, het Maagjesbolwerk en de rood gekleurde pannendaken van de binnenstad. ,,En kijk hier eens. Dit is zo mooi’’, wijst Jannemiek (65) als ze naar de linkerkant van haar riante appartement loopt. ,,Ik kijk zo de hele Thorbeckegracht af. Het verveelt nooit.’’