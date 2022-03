Met lachgas is het soms huilen met de pet op

Exploitan­ten malen niet om weggaan zomerker­mis uit binnenstad van Zwolle: ‘Onze omzet was in park beter’

Het verdwijnen van de kermis uit de Zwolse binnenstad een gemis? Ja, zeiden kermisexploitanten altijd in koor. Maar na twee coronajaren weten ze beter. ,,Ik moet bekennen dat onze omzet in Park de Wezenlanden veel beter is. Dat ik dit zou moeten toegeven, had ik niet verwacht.”

26 maart