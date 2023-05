Middelbare school JenaXL verkast naar nieuwe locatie in Zwolle: ‘Veel meer ruimte’

MIJN TROTS TROTS: Vroeger bij mama op de fiets, nu op loopaf­stand: de nieuwe natuurboer­de­rij van Nieuwleu­sen

Stéphanie uit Nieuwleusen weet het nog goed: bij mama op de fiets naar de kinderboerderij in Dalfsen of Dedemsvaart. Twintig jaar later hoeft dat fietstochtje niet meer, want haar dorp heeft nu een eigen beestenboel. Dit is aflevering 7 van MijnTrots, gemaakt door lezers van de Stentor.