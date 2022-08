Mieke Uiterwijk koninklijk onderscheiden voor vrijwilligerswerk Zonnebloem in Zwolle

Zwolle opent poorten opnieuw voor noodopvang asielzoe­kers: in dit hotel kloppen ze morgen aan

Zwolle zegt opnieuw ‘ja’ tegen asielzoekers die tussen wal en schip zijn gevallen door de problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van maximaal 70 vluchtelingen is al vanaf morgen welkom in de noodopvang in de stad.

15:46