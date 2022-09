Milieuactivisten slaan toe in Zwolle: eigenaren SUV’s wacht onaangename verrassing

met video Racefans kunnen dankzij Max Verstappen in dit Formule 1-circus in PEC Zwol­le-stadion terecht: ‘Echt gaaf’

Een potje racen op een circuit zoals Max Verstappen? Racefans kunnen vanaf deze week hun hart ophalen in het stadion van PEC Zwolle, waar tientallen racesimulatoren staan. Na enkele testdagen is vandaag de officiële opening van Racesquare, een paar dagen voor de Formule 1-wedstrijd van zondag in Zandvoort. ,,Door Max zijn wij naar Zwolle gekomen.”

1 september