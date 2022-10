Miljoenenboete eigenaresse coffeeshop Sky High in Zwolle teruggebracht naar anderhalve ton: ‘Overheid heeft boter op het hoofd’

het roer om Filosoof Marien Heijboer verkiest praktisch vak boven witteboor­den­baan: ‘Dit vakwerk gaat misschien wel honderd jaar mee’

Steeds vaker gooien mensen het roer in hun loopbaan drastisch om. Filosoof en historicus Marien Heijboer verruilde een baan aan een bijlesinstituut voor het maken van glas in lood. ,,Een praktisch vak past beter bij me dan een wittenboordenbaan.’’

18 oktober